Tre anni di guerra in Ucraina: fiaccolata e preghiera in centro città

Alla Spezia per la giornata di oggi, 24 febbraio e terzo anniversario dallo scoppio della guerra in Ucraina, sono previste due manifestazioni distinte. In particolare alle 18 si terrà l’iniziativa che partirà da Piazza Saint Bon per raggiungere la Chiesa di Piazza San Agostino. Gli organizzatori dell’associazione Heroiam Slava spiegano: “Ci saranno autorità ucraine come il governatore di Kerson. Alle 3:40 del 24 febbraio 2022, la Russia ha lanciato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Dopo tre anni, la guerra continua, lasciando migliaia di vittime. Secondo le Nazioni Unite, 10.233 civili sono stati uccisi e 19.289 feriti. Più di 100 civili ucraini sono morti in prigionia russa, tra loro anche un bambino. Il numero di rifugiati ucraini nel mondo ha superato 6,3 milioni. La comunità ucraina di La Spezia organizza una marcia commemorativa e una preghiera per tutte le vittime di questa guerra. L’evento non è solo un momento di ricordo delle vittime, ma anche un richiamo alla necessità di un mondo governato dalla giustizia, non dalla forza.Sono attesi rappresentanti delle autorità ucraine e locali, nonché del corpo diplomatico. Un momento simbolico della serata sarà la raccolta di candele votive rosse, che verranno inviate in Ucraina per la produzione di candele da trincea. Gli organizzatori invitano tutti i cittadini spezzini, indipendentemente dalla nazionalità, a partecipare o a dimostrare solidarietà utilizzando i simboli dell’Ucraina”.

Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha sottoscritto oggi un memorandum di collaborazione con il Governatore dell’Amministrazione regionale ucraina di Kherson, Oleksandr Prokudin. All’incontro erano presenti anche il Console Generale dell’Ucraina Andrii Kartysh, Maria Bohodukhova capo dell’ufficio sviluppo investimenti ed export dell’amministrazione regionale di Kherson, Oleksandr Tolokonnikov capo del dipartimento dell’interno dell’amministrazione regionale di Kherson e Andrii Pasichnik vicecapo del dipartimento sicurezza sociale dell’amministrazione regionale di Kherson.

Il memorandum, sottoscritto in occasione dell’anniversario dell’inizio della guerra avvenuta il 24 febbraio 2022, avrà una durata quinquennale e ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di relazioni amichevoli e di partenariato tra le Regioni per rafforzare la collaborazione e incoraggiare lo sviluppo reciproco attraverso attività congiunte su settori come educazione, scienza, sviluppo economico e cultura.

