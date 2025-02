Aeroporto di Genova declassato, Scajola scrive a Salvini: “Provvedimento venga rivisto”

L’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola ha scritto oggi una lettera indirizzata al ministro dell’interno Matteo Piantedosi e a quello deitrasporti Matteo Salvini per evitare il paventato declassamento dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Tale provvedimento comporterebbe un taglio sul personale operante relativamente ai vigili del fuoco e agli addetti dello scalo, mettendo inoltre a rischio diversi voli.

“Non appena appresa questa possibilità di declassamento ho immediatamente scritto una lettera ai ministri Piantedosi e Salvini per chiedere ufficialmente che questo provvedimento venga rivisto, anche alla luce dei recenti investimenti fatti con importanti lavori per ampliare lo scalo e renderlo più accogliente e tecnicamente all’avanguardia – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Parliamo di un aeroporto baricentrico per tutto il nord-ovest del Paese e strategico per l’internazionalità che Genova e la Liguria hanno saputo conquistare negli ultimi anni con una crescita costante. Il nostro territorio è già in sofferenza dal punto di vista dei trasporti, tra i cantieri autostradali e quelli ferroviari in corso, un taglio di questo genere sarebbe chiaramente controproduttivo. Auspico, per ciò, che la nostra richiesta sia accolta totalmente e che si punti a implementare e non a diminuire le possibilità dell’aeroporto di Genova”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com