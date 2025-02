Auser Savona: il 26 febbraio al via il Congresso territoriale

Savona. Al via il congresso territoriale di Auser Savona, in programma mercoledì 26 febbraio 2025 a partire dalle ore 9, presso la SMS Giardino Serenella di Fornaci, Savona.

“Un evento di grande rilevanza per il territorio, che vedrà la partecipazione di delegati, rappresentanti istituzionali e associazioni del Terzo Settore, con cui Auser dialoga quotidianamente – fanno sapere da Auser Savona -. Il Congresso sarà l’occasione per affrontare le tematiche di maggiore attualità nel dibattito nazionale di Auser e per presentare le proposte specifiche della sezione savonese dell’associazione. Un confronto aperto che vedrà la partecipazione della Cgil e del suo Sindacato dei Pensionati, fondamentali nel percorso che portò oltre 35 anni fa alla nascita di Auser”.

» leggi tutto su www.ivg.it