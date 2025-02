Bilancio Varese ligure, l’opposizione: “Grave irregolarità procedurale, chiediamo intervento del prefetto”

“In data 19 febbraio 2025 è stato convocato il consiglio comunale di Varese ligure con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027. Tuttavia, si evidenzia una grave irregolarità procedurale, in quanto non è stata data comunicazione formale del deposito della delibera di giunta relativa alla approvazione bilancio e, di conseguenza, non è stato garantito il necessario accesso alla documentazione nei termini previsti dalla normativa vigente”. Lo affermano in una nota i consiglieri Gian Carlo Lucchetti, ex primo cittadino, Luigina Cadermarchi e Carlo Figone, del gruppo di opposizione Futuro per Varese.

“Tale atto rappresenta una grave violazione delle normative vigenti e dei regolamenti comunali, ledendo il principio di trasparenza e partecipazione democratica – proseguono Lucchetti, Cademarchi e Figone -, in particolare: violazione dell’art. 174 del TUEL (D.Lgs. 267/2000): il bilancio deve essere messo a disposizione dei consiglieri almeno 20 giorni prima della discussione in consiglio. In questo caso, tale termine non è stato rispettato; mancanza di trasparenza e lesione del diritto di controllo: la minoranza consiliare non ha avuto accesso tempestivo agli atti, impedendo un esame adeguato del bilancio; convocazione irregolare del consiglio comunale: la mancata comunicazione del deposito della documentazione configura un vizio procedurale che potrebbe inficiare la validità della delibera approvata”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com