Che cosa sono gli ETF? La guida semplice e completa di SoldiExpert SCF

Negli ultimi anni, gli ETF (Exchange Traded Funds) hanno rivoluzionato il mondo degli investimenti, diventando uno degli strumenti più apprezzati da investitori di ogni livello. Ma gli ETF cosa sono esattamente? E perché sono così utilizzati?

Si tratta di strumenti finanziari che consentono di investire in un intero mercato, settore o trend attraverso un’unica operazione. Grazie a un solo codice ISIN, negoziabile tramite la propria piattaforma di trading, è possibile allocare il capitale nelle principali società di un determinato settore o Paese o comparto o strategia (e non solo passiva), puntando sulla loro crescita in Borsa.

