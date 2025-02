Chiavari. Messuti: “Lo spostamento del capolinea ha potenziato il trasporto pubblico”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Chiavari ha cambiato marcia e continua ad investire sul futuro della mobilità grazie ad una serie di iniziative messe in campo dalla nostra amministrazione. Tra le tante, l’attivazione della linea urbana gratuita 902, un autobus che collega Caperana, Sampierdicanne, la passeggiata con il centro cittadino. Proprio in quest’ottica, abbiamo lavorato con Amt per spostare il capolinea da piazza Roma in corso Valparaiso, potenziando così il servizio di trasporto pubblico con collegamenti diretti tra le frazioni e il lungomare.

