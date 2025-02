Chiusa Via Saragat, fino a riapertura mezzi pesanti possono procedere su tratto Cisa tra Madonnetta e Santo Stefano

Con ordinanza odierna (disponibile qui), il Comune di Santo Stefano Magra ha istituito il temporaneo divieto di accesso, transito e sosta sull’intera Via Saragat (tra la Statale della Cisa e Via La Malfa) a partire dalle ore 12:00 di oggi, 25 febbraio, fino alle ore 15:00 del 27 febbraio. Il provvedimento viene adottato per ragioni di sicureza, considerato che “lo stato del manto stradale in via G. Saragat è reso critico dalla precarietà dell’asfalto e ciò in particolar modo nelle giornate interessate da precipitazioni piovose”, osserva l’ordinanza. Il divieto potrà essere sospeso o prorogato in base alle esigenze che si dovessero ravvisare in considerazione delle condizioni meteorologiche.

Nel periodo di chiusura di Via Saragat, i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate potranno circolare nel tratto della Statale n. 62 della Cisa compreso tra il Km. 4+800 e il Km. 5+930, in deroga all’ordinanza del 2015 che dispone per essi il divieto di transito nel tratto menzionato.

