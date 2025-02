Comunali Genova, il portavoce di Silvia Salis arriva da Roma: è giovane e “figlio d’arte”

Genova. Sono passate quasi due settimane dall’annuncio della candidatura di Silvia Salis per le comunali di Genova per il centrosinistra e la vicepresidente del Coni è stata da subito impegnata in una fitta agenda di incontri, con realtà politiche, economiche e associative. Ma nel frattempo prende forma quella che sarà la sua squadra in vista della campagna elettorale. In questi giorni si stanno definendo alcuni ruoli chiave come quelli del mandatario e del portavoce. Con qualche sorpresa.

Quando mancano circa due mesi al voto – la data delle elezioni non è ancora nota ma si parla dell’11 maggio – la front woman del campo largo sta cercando di circondarsi di figure di fiducia, professionisti della comunicazione, ma anche da una serie di “consiglieri”, pescati in ambito politico, nei vari schieramenti, che possano essere di riferimento sui temi maggiormente tecnici, legati all’amministrazione, alle grandi opere, ai fondi, alla mobilità e così via.

