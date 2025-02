Comunali Genova, Ilaria Salis: “La destra si batte con proposte autenticamente di sinistra”

Genova. “Il terreno su cui si può battere la destra, indipendentemente da chi poi si candidi per la sinistra, credo sia attraverso il coraggio di avere proposte che siano autenticamente di sinistra, proposte che vadano veramente a impattare sul terreno sociale”. A dirlo è Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, a margine della presentazione del suo libro Vipera alla sala Cap di Genova, rispondendo a una domanda sulle prossime elezioni comunali nel capoluogo ligure.

“Il problema, ad esempio, non è l’immigrazione, il problema è che non ci sono politiche di giustizie sociali sufficienti neanche per chi è residente – osserva ancora Salis rispondendo ai giornalisti -. È indicente che così tante persone in Italia si trovino in una situazione di precarietà abitativa e lavorativa: quello è il terreno su cui possiamo veramente contrattaccare e battere le destre”.

