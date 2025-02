Cultura, l’assessore Ferro incontra a Roma il sottosegretario Mazzi: “Colloquio produttivo, interlocuzioni con il ministero sono costanti”

Liguria. L’assessore alla cultura di Regione Liguria Simona Ferro, in qualità di coordinatore della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, ha incontrato a Roma Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura.

“Un colloquio estremamente produttivo, ringrazio l’onorevole Mazzi per la disponibilità all’ascolto e al confronto – dichiara l’assessore Ferro – Ho espresso al Sottosegretario la soddisfazione per il lavoro che il Ministero e le Regioni hanno svolto insieme, con grande collaborazione e senso di responsabilità, per arrivare all’intesa in conferenza unificata sul decreto relativo al Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”.

» leggi tutto su www.ivg.it