Dalle periferie di Roma a Sarzana, don Antonio Coluccia: “Tolgo i ragazzi dalle piazze di spaccio, le intimidazioni non mi fermano”

Potrebbe presto tornare a Sarzana per incontrare i ragazzi delle scuole don Antonio Coluccia, il prete che a Roma sfida malavita e spacciatori nei quartieri più difficili. Questa mattina ha invece partecipato alla cerimonia con la quale la biblioteca “Martinetti” ha ricevuto il fondo librario “Giuseppe Luigi Coluccia”, un patrimonio di 2.600 testi appartenuti allo zio che saranno ora a disposizione di tutta la cittadinanza. “Mi sono sempre confrontato con mio zio – ha raccontato dopo il taglio del nastro – e quando gli parlavo dei vuoti istituzionali che si sono creati nelle periferie lui mi ha sempre risposto “in quei territori bisogna portare la cultura della bellezza perché solo attraverso la cultura si può davvero riscattare un’intera comunità”. Mi ha sempre spronato ad aiutare quei ragazzi che spesso non hanno nemmeno concluso il loro percorso scolastico”.

Un’attività di strada che ben presto gli è costata minacce e tentativi di aggressione e che oggi lo costringe a muoversi sempre sotto scorta: “Sono arrivato a San Basilio – prosegue – una grande piazza di spaccio dove i clan ‘ndranghesti, la malavita albanese e quella romana hanno assoggettato il territorio occupando anche le case. Noi, grazie anche alle Fiamme Oro abbiamo ripreso un locale e creato una palestra di pugilato per dare un’alternativa a quei ragazzi delle case popolari, con lo sport ma soprattutto con la cultura. Alcuni vivono con me in un locale confiscato alla Banda della Magliana, giovani tolti dalle piazze di spaccio ai quali cerchiamo di restituire la normalità perché i giovani sono fragili ma il problema non sono loro ma il mondo degli adulti, vanno ascoltati e accompagnati, sostenuti e spronati”.

