Delegazione ligure ad Auschwitz-Birkenau, gli studenti: “Esperienza che lascerà segno indelebile”

Ieri mattina la delegazione ligure ha raggiunto il complesso concentrazionario di Auschwitz-Birkenau, prima tappa del viaggio in Polonia della delegazione ligure nei luoghi dove si è svolta parte dello sterminio organizzato dal regime nazista. La visita è iniziata dal lager di Auschwitz: nato nel 1940 come campo di lavoro, vi furono successivamente allestite le camere a gas e il forno crematorio trasformandolo in un lager. Davanti al “Muro delle fucilazioni”, dove vennero uccisi molti oppositori politici, è stata deposta una corona. Nel pomeriggio gli studenti sono stati accompagnati nel vicino campo di Birkenau, in parte distrutto dai nazisti prima dell’arrivo dell’esercito sovietico nel gennaio 1945.

Nei lager di Auschwitz-Birkenau e Monowitz morirono di fame, di stenti e nelle camere a gas oltre un milione di persone.

Oggi il viaggio prosegue con la visita al quartiere ebraico di Cracovia e alla ex fabbrica di Schindler, trasformata in un museo sulla Shoah e sull’occupazione tedesca della Polonia.

La delegazione è composta da 24 studenti liguri, vincitori della XVII edizione del concorso “27 Gennaio – Giorno della memoria”, organizzato dal Consiglio regionale della Liguria.

Gli studenti sono accompagnati dai consiglieri regionali Carola Baruzzo, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Simone D’Angelo, Stefano Giordano, Gianni Pastorino, Katia Piccardo, Federico Romeo, Armando Sanna e Walter Sorriento.

Fanno parte della delegazione il rabbino capo Giuseppe Momigliano, il rappresentante di Aned Genova Filippo Biolé, di Aned Spezia Marco Cappelli, di Aned Imperia-Savona Simone Falco, le docenti Elisa Falci dell’istituto Boselli-Alberti,-Mazzini-Da Vinci (Savona), Francesca Gambino dell’istituto Montale (Genova), Valeria Ghiorsi dell’istituto Marconi Delpino (Chiavari), Riccardo Mandelli dell’istituto Viesseux (Imperia) e Simona Mori dell’istituto Einaudi Chiodo (La Spezia).

