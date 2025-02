Enrico Pieraccini è il nuovo segretario provinciale del Partito comunista italiano

Il congresso provinciale del Partito comunista italiano, tenutosi domenica scorsa a Sarzana nella sala dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra Sarzana, ha eletto Enrico Pieraccini quale nuovo segretario; classe 1958, Pieraccini succede a Pierpaolo Venturini. Nelle prossime settimane nominerà i membri della Segreteria provinciale Pci. Il congresso ha visto altresì l’elezione dei delegati ai prossimi congressi regionale e nazionale e di Chiara Baldacci quale tesoriere. Pieraccini a 14 anni si iscrive alla Fgci, dove milita sino al 1977. Durante il periodo della leva militare entra in Autonomia operaia per poi iscriversi al Pci nel 1978, dopo l’omicidio Moro. Nella Cgil nel 1979 ricopre il ruolo di delegato sindacale, prima all’interno dei Cantieri navali Barberis, poi all’Igeco Pontello Spa dove per la Fillea ricopre anche il ruolo di responsabile del settore dei prefabbricati. Con la fine del Pci si allontana dalla politica attiva fino alle amministrative di Sarzana del 2023, quando si iscrive al Pci e si candida tra le sue file. “Al neo segretario Pieraccini vanno un grande in bocca al lupo ed i migliori auguri di buon lavoro che vanno in pari tempo al sentito ringraziamento che porgiamo col cuore al compagno Pierpaolo Venturini per aver ricoperto con impegno e passione il ruolo di segretario provinciale negli ulltimi tre anni”, dichiarano dal federazione spezzina del Pci.

Il congresso ha visto la presenza e gli interventi, a nome delle organizzazioni invitate, di: Nicola Caprioni (Circolo Pertini), Luca Comiti (Segretario provinciale Cgil), Luca Marchi (segretario provinciale Rifondazione comunista), Roberto Mazzantini (Lotta Comunista), Bice Parodi (Associazione Italia – Cuba), Alessandro Poletti (Legambiente), Paolo Pucci (presidente provinciale Anpi), Maurizio Rimassa (coordinatore regionale Usb), Nicola Rollando (Potere al Popolo), Pierluigi Sommovigo (Associazione Disarma), Cristian Zinfolino (Raot).

