Francesco Tartarini confermato alla Fit Cisl: “Atc in crisi anche per ragioni locali”

Francesco Tartarini confermato responsabile Fit Cisl La Spezia. Al suo secondo mandato è stato eletto durante l’assemblea territoriale Fit Cisl alla presenza del segretario generale Fit Cisl Liguria Mauro Scognamillo e del segretario generale Cisl La Spezia Antonio Carro.

Tra i vari temi affrontati durante l’assemblea in particolare si è focalizzata l’attenzione sull’assoluta necessità di procedere con gli investimenti previsti sul porto della Spezia, sia pubblici che privati, per consolidare la tendenza positiva che ha visto lo scalo crescere in termini di volumi e nuove occupazioni. “Insieme al responsabile della Cisl a La Spezia Antonio Carro auspichiamo che ci sia la nomina al più presto del presidente dell’Autorità portuale con la piena condivisione del nostro territorio”, spiega Tartarini che poi si è soffermato sul trasporto pubblico locale che “sta vivendo una fase di criticità per ragioni di carattere nazionali ma anche locali con problemi organizzativi e amministrativi per quel che riguarda l’azienda di trasporti Atc”.

