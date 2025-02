“Giustizia sotto attacco”, anche a Genova magistrati in sciopero e assemblea pubblica

Genova. La città si prepara a una giornata di mobilitazione contro la riforma della giustizia, che secondo molti magistrati non migliorerà il sistema, ma ne comprometterà l’indipendenza. L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha proclamato per giovedì 27 febbraio 2025 una giornata di astensione dalle udienze per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi insiti nella riforma.

Secondo l’ANM, la riforma in discussione non porterà alcun beneficio al servizio-giustizia, ma si limiterà a modificare le regole costituzionali relative alla magistratura. Tra le misure più contestate vi è la divisione della magistratura ordinaria in due settori distinti, un Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) privato della funzione disciplinare e l’introduzione di un meccanismo di sorteggio per la nomina dei magistrati, mentre gli altri componenti continueranno a essere scelti dal Parlamento.

» leggi tutto su www.genova24.it