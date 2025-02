Gli operatori del settore benessere come sentinelle contro la violenza di genere

Prevenire la violenza significa riconoscere tempestivamente segnali come controllo, manipolazione, isolamento e gelosia, che possono rendere una relazione tossica e pericolosa. Ancora oggi molte donne subiscono diverse forme di violenza (fisica, psicologica, economica, stalking, cyberviolenza) senza riuscire a chiedere aiuto per paura, pudore o mancanza di supporto.

Per questo sono fondamentali presidi-sentinelle capaci di riconoscere, accogliere e accompagnare le vittime, offrendo loro un percorso di aiuto altrimenti inaccessibile. Da qui l’accordo di collaborazione recentemente sottoscritto tra Confartigianato Imprese Benessere e Soroptimist International d’Italia per sensibilizzare professioniste e professionisti dei settori dell’estetica e dell’acconciatura a riconoscere i segnali di violenza di genere, creando una vera rete di “Sentinelle nelle Professioni contro la violenza”. Per chi lavora a stretto contatto con donne e ragazze, questo significa sviluppare empatia, riconoscere i segnali di violenza, rafforzare l’ascolto e l’accoglienza, e fornire informazioni utili per indirizzarle verso un percorso di aiuto. In questo modo si diffonde una cultura di consapevolezza e sensibilità sulla violenza di genere.

