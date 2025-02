Il Savona pareggia 1 a 1 e firma l’uscita perfetta dalla Coppa Liguria, avanza il Multedo

Il Savona esce dalla Coppa Liguria di Prima Categoria. Il pareggio 1 a 1 di questa sera al Pertini consente al Multedo di passare alla fase successiva. Entrambe le squadra hanno infatti battuto la Campese, ma i granata hanno una miglior differenza reti grazie alla vittoria per 3 a 1, il Savona si era imposto 2 a 1.

I biancoblù rimediano quindi l’eliminazione perfetta: uscita senza sconfitte da una competizione utile per rodarsi per il campionato a settembre e bella da vincere una volta giunti in finale, ma che non porta a chance promozione. Lo stesso mister Cola aveva detto domenica che della Coppa non gli importava.

» leggi tutto su www.ivg.it