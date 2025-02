“Madri” della spezzina Alice Sinigaglia arriva al Dialma

Mercoledì 26 febbraio arriva a Fuori Luogo il nuovo progetto di Alice Sinigaglia, giovane e talentuosa regista spezzina, direttrice artistica del festival Tutta La Vita Davanti, con il testo Diego Pleuteri Madri, Testo vincitore Eurodram 2022 – menzione al premio InediTO 2020. Lo spettacolo, prodotto da Corte Ospitale in coproduzione con SCARTI Centro di Produzione e d’Innovazione Teatrale. Lo spettacolo ha debuttato scorsa settimana in prima nazionale al Teatro Stabile di Torino e vede in scena una straordinaria Valentina Picello, in un viaggio nelle confessioni di una madre e di suo figlio che, alla ricerca di un vecchio articolo di giornale, si confessano le loro debolezze e fragilità: solitudine, paura degli altri, dimenticare e essere dimenticati, sospesi tra sogno e realtà.

Un ragazzo visita la madre in un pomeriggio di pioggia e trova il salotto pieno di scatole. La madre cerca un vecchio articolo di giornale per ricordare una citazione: “Di intimo c’è rimasto solo –“. Bloccata su quelle parole, coinvolge il figlio nella ricerca. Tra scatole emergono vecchie fotografie, romanzi, integratori, e piccoli scarafaggi. Mentre cercano, madre e figlio si confessano le loro debolezze e fragilità: solitudine, paura degli altri, dimenticare e essere dimenticati. Sospesi tra sogno e realtà, scendono nell’inconscio, finché la madre ritrova le parole dimenticate, restituendo loro intimità.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com