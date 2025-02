Riceviamo

La scuola dell’infanzia paritaria Suore della Presentazione di Moneglia, vuole ringraziare A Cumbricula de Còmêgiü per aver fatto dono alla scuola e soprattutto ai bambini, di tanto materiale didattico e di un bellissimo triciclo. Unica scuola nella fascia 3/5 anni sul territorio, siamo grati per il bene che tanti operano per noi, segno di una collaborazione tra scuola famiglia e cittadinanza che ci rende fieri di lavorare sempre al meglio e con passione.

» leggi tutto su www.levantenews.it