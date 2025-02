Genova. Patrizia Bonalumi è la nuova vicaria della questora Silvia Burdese. Bonalumi si è insediata nei giorni scorsi, e la sua lunga carriera è saldamente legata alla questura di Genova.

Laureata in giurisprudenza nel 1991 e abilitata alla professione forense, Bonalumi si è arruolata in polizia l’anno successivo. Nel 1993, al termine dell’80esimo corso per vice commissario, è stata assegnata alla questura di Genova, dove ha operato sino a oggi ricoprendo diversi incarichi.

