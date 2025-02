Picco amaro per l’Italia femminile: la Danimarca vince davanti a quasi duemila persone

Un ko amaro nel giorno del ritorno dell’Italia al Picco. Le Azzurre del CT Andrea Soncin cadono nella seconda giornata di Nations League nello stadio dello Spezia, sconfitte per 3-1 da una Danimarca più cinica e più lucida nei momenti clou del match. A nulla serve il gol dell’azzurra Cambiaghi, che pareggia l’iniziale vantaggio di Faerge, perché nel finale le danesi dilagano grazie ad una doppietta di Janni Thomsen.

Un pizzico di delusione ma tanti applausi per le ragazze azzurre da parte dei 1671 presenti allo stadio, in condizioni climatiche molto complicate visto il violento temporale che si è abbattuto sulla città proprio durante il match. Tante, soprattutto, le bambine presenti sugli spalti, che hanno incitato incessantemente le ragazze di Soncin, che a fine match si sono dirette proprio sotto il settore a ringraziare per il supporto.

