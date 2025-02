Genova. Ancora spazio ai consulenti degli imputati di Spea, la ex controllata di Autostrade che si doveva occupare della sorveglianza del ponte Morandi, nel processo in corso per il crollo del viadotto.

Ad illustrare tra gli altri i rilievi dei tecnici di parte, è stato questa mattina il professor Marco Savoia, chiamato dall’avvocato Massimo Ceresa Gastaldo, difensore di due ispettori di Spea, che riassume così l’udienza odierna.

» leggi tutto su www.genova24.it