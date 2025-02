Portofino-Paraggi: giovedì e venerdì tracciamento della segnaletica orizzontale

Meno di un mese e arriva la primavera e tra un mese arriva l’ora legale che allunga le giornate. E si risveglia un turismo quest’anno mai sopito grazie anche alle case-vacanza. Portofino si prepara alla nuova stagione. Tra i compiti anche il rifacimento della segnaletica orizzontale. Giovedì 27 istituzione del divieto di sosta e rimozione forzata dalle 6.00 a fine lavori per il rifacimento della segnaletica in Piazza Libertà, Via del Fondaco e nella parte di competenza comunale di Via Duca degli Abruzzi. Venerdì 28 febbraio divieto di sosta e rimozione forzata nel parcheggio di Paraggi dalle 6 a fine lavori.

In caso di maltempo i lavori saranno posticipati e il Comune ne darà notizia apponendo i previsti cartelli.

