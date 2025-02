Processo Morandi bis, Comune di Genova ha chiesto 23,5 milioni per i danni di immagine

Genova. Sono 23,5 i milioni di danni di immagine che il Comune di Genova ha chiesto in sede processuale come parte civile nel corso del processo Morandi Bis, sorto a seguito della scoperta dei report truccati sullo stato di manutenzione di viadotti, gallerie e barriere fonoassorbenti.

Il dato è emerso oggi, per la prima volta, durante la discussione in Sala Rossa delle interrogazioni a risposta immediata: la consigliera Cristina Lodi, infatti, dopo la sentenza della cassazione che ha sbloccato il risarcimento per alcuni cittadini savonesi la cui abitazione è prossima al tracciato della A10 senza che ci sia oggi la presenza di barriere antirumore, ha interrogato la giunta se il Comune di Genova ha intenzione di portare avanti in qualche modo le rimostranze delle centinaia di famiglie che in questi anni, esattamente dal 2019 – e come raccontato più volta anche su Genova24 – stanno vivendo pesantissimi disagi a causa della sostituzione delle barriere scoperte non essere a norma di legge.

