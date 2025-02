Pucciarelli ospite di Tarros: “Poche aziende tutte italiane nel loro settore”

Il Gruppo Tarros ha ospitato la senatrice Stefania Pucciarelli per un incontro. Accolta dal presidente del Gruppo Tarros, Alberto Musso, con il quale ha potuto conoscere più da vicino le attività di Tarros, un’eccellenza del territorio spezzino con una lunga tradizione nel settore della logistica e del trasporto internazionale. L’incontro ha permesso di approfondire anche i temi legati alla sostenibilità e all’innovazione, pilastri fondamentali su cui l’azienda ha costruito la sua crescita e il suo successo.

La senatrice Stefania Pucciarelli, dal canto suo, ha espresso soddisfazione per l’incontro: “Tarros è una delle poche aziende completamente italiane del settore, ed il fatto che abbia sede proprio alla Spezia è motivo di vanto e orgoglio per tutti noi. Un simbolo del Made in Italy che vanta più di 180 anni di storia, di grande professionalità ed esperienza. Per questo motivo, venire in visita, come oggi, nella sede della Tarros alla Spezia è stato un vero piacere.”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com