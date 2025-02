Rapallo: “Chiesa di San Francesco, dialogo costruttivo con la Curia”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo, una dichiarazione del sindaco Elisabetta Ricci

In merito alle recenti dichiarazioni del Consigliere Francesco Angiolani riguardo al futuro del Complesso del San Francesco, desidero chiarire alcune importanti questioni. L’Amministrazione Comunale non sta certo a guardare, come vuol far intendere il Consigliere Angiolani. Al contrario, da tempo abbiamo intrapreso un dialogo costruttivo con la Curia, coinvolta nella definizione del futuro dell’edificio, in particolare per quanto riguarda la prosecuzione del culto religioso, e siamo pronti a collaborare affinché si arrivi a una soluzione condivisa.

» leggi tutto su www.levantenews.it