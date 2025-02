Ribaltamento e vibrazioni, Regione apre a indennizzi e Assoutenti ferma la protesta. Ma l’opposizione chiede il Pris

Genova. Potrebbe sembrare una battaglia di parole, ma nei fatti gli scenari in ballo sono molto diversi e potrebbero portare a soluzioni davvero distanti tra loro. Stiamo parlando del caso del cantiere del ribaltamento a mare di Sestri Ponente, per il quale Regione Liguria oggi si è resa disponibile ad aprire un tavolo di confronto per ragionare sugli eventuali indennizzi da destinare ai cittadini danneggiati. Una apertura che ha disinnescato la protesta portata avanti sul tema da Assoutenti, mentre le opposizioni in regione invece chiedono a gran voce l’apertura di un tavolo Pris per indennizzi a tutto il quartiere. Nel frattempo continua il percorso del comitato nato dal basso dai residenti, che attraverso l’assistenza di Confedilizia stanno preparandosi alla battaglia legale per indennizzi o eventuali risarcimenti più corposi.

Ma andiamo con ordine. “Entro la fine della settimana, Marco Bucci, presidente della Regione Liguria e Commissario alla Ricostruzione, e il Comune di Genova riuniranno Assoutenti, Adoc e i comitati di Sestri Ponente per fare il punto sulla situazione riferita agli eventuali danneggiamenti patiti dai residenti di Sestri Ponente a causa dei lavori per il ribaltamento a mare portati avanti da Autorità Portuale”. Questo è quanto si legge nella nota stampa inviata da Regione Liguria ieri sera.

