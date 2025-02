“Riflessioni sul terzo settore” con Luigi Bobba in un convegno a Savona

Savona. Venerdì 28 febbraio dalle ore 16 alle 19 nella sala conferenze di Confcommercio, in corso generale Agostino Ricci 14, l’UCID Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti invita al convegno “Riflessioni sul terzo settore. Vincoli, opportunità e sviluppo” con il professor Luigi Bobba, presidente di Terzjus, osservatorio di diritto del terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale, e firmatario della recente legge di riforma del terzo settore.

Ex sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ex presidente delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, Bobba porterà la sua esperienza e visione in un momento storico cruciale per il mondo del volontariato, sempre più centrale nelle politiche di coesione sociale. Luigi Tarricone e Mauro Bianchi lo guideranno in un confronto aperto sui grandi temi sociali: dalla recente evoluzione normativa del terzo settore alle sfide che attendono il volontariato in un contesto sociale ed economico in continua trasformazione.

