Robert Platek cede lo Spezia e investe in Inghilterra acquistando il Reading

Nemmeno tre settimane dopo la cessione dello Spezia, Robert Platek torna a tuffarsi nell’oceano calcistico e acquista il Reading, storico club inglese, che milita in terza serie dopo la discesa dalla Premier League di qualche stagione fa e il progressivo calo. Lo racconta il media britannico Reading Chronicle, che spiega come l’imprenditore americano abbia firmato nella giornata di ieri un accordo di esclusività con l’ormai uscente proprietario del Reading.

Platek ha ceduto lo Spezia ad FC32 ad inizio di questo mese, mantenendo il controllo del Casa Pia, club portoghese sesto in Primeira Liga, unico superstite del network costituito circa cinque anni fa dalla Westchester South Investments LLC, la società che aveva acquistato il 100% dello Spezia Calcio e in precedenza proprietaria anche del SonderjyskE in Danimarca. Dal club britannico sono arrivate conferme circa lo stato avanzato della trattativa, con l’auspicio di una rapida conclusione.

