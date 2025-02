Sanità, Bucci: “Entro marzo dimostreremo un miglioramento effettivo sulle liste d’attesa”

Genova. Un “miglioramento effettivo” sulle liste d’attesa “per la fine di marzo”, per poi avere il “miglioramento che abbiamo anticipato per la fine dell’anno”, cioè il sostanziale azzeramento. Il presidente ligure Marco Bucci aggiunge una tappa intermedia sul traguardo fissato in campagna elettorale, ribadito ulteriormente poco più di un mese fa: problema risolto entro la fine del 2025.

“Sulle liste d’attesa – ha sottolineato oggi Bucci a margine dell’inaugurazione della casa di comunità di Struppa – abbiamo fatto un grosso miglioramento per quanto riguarda le categorie B, che sono quelle che devono essere fatte entro 10 giorni. Quelle urgenti ovviamente non hanno bisogno perché sono fatte immediatamente. Oggi noi abbiamo un sistema digitale che ci consente di avere informazioni giornaliere, punto per punto nella regione Liguria, sulla nostra capacità di assorbire le liste d’attesa. Tra qualche giorno metteremo un paio di metriche in pubblico che misurano la capacità di miglioramento delle linee delle liste d’attesa, quindi potremo far vedere a tutti quali sono i risultati del lavoro che abbiamo fatto“.

