Sestri: dall’1 marzo il servizio Ecovan esteso anche alle frazioni. Il calendario

Al via dal 1° marzo il nuovo servizio di raccolta mobile per migliorare la raccolta differenziata

Sestri Levante, 26 febbraio 2025 – Dal prossimo 1° marzo, il servizio Ecovan di Aprica verrà esteso anche alle

frazioni di Sestri Levante. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, mira a

rendere ancora più capillare la raccolta dei rifiuti domestici pericolosi e dei piccoli Rifiuti Elettrici ed Elettronici

(RAEE), favorendone il corretto recupero.

In alcune giornate specifiche del mese, i cittadini potranno infatti recarsi e conferire gratuitamente presso

l’Ecovan, un veicolo mobile attrezzato per la raccolta di farmaci scaduti, oli minerali e vegetali, pile e batterie,

tubi al neon e lampade fluorescenti, piccoli elettrodomestici (ad esempio computer, monitor, lettori di CD e

DVD, toner, piccoli televisori, cellulari, frullatori, asciugacapelli) e prodotti che riportano sull’etichetta le

indicazioni di pericolo quali irritante, corrosivo, tossico o infiammabile.

L’Ecovan sarà operativo nelle diverse frazioni di Sestri Levante secondo il seguente calendario:

1° sabato del mese:

San Bernardo – presso la chiesa, dalle ore 10:00 alle 11:00

Loto – presso il parcheggio adiacente alla chiesa, dalle ore 11:30 alle 12:30

2° sabato del mese:

Santa Vittoria – presso la chiesa, dalle ore 9:00 alle 10:00

Villa Libiola – presso il capolinea del bus, dalle ore 10:30 alle 11:30

Montedomenico – presso piazzetta Rossi, dalle ore 12:00 alle 13:00

3° sabato del mese:

Tassani – presso il circolo/chiesa, dalle ore 10:00 alle 11:00

Villa Rovereto –dalle ore 11:30 alle 12:30

