Spezia Calcio Popolare organizza una raccolta fondi per i bambini di Gaza

Spezia Calcio Popolare ha organizzato una raccolta fondi che si terrà domenica 2 marzo alle ore 17.00 al Tanca durante la partita della prima squadra con l’Albianese, con l’intero ricavato che sarà devoluto a “Gazzella Onlus”, un’associazione senza fini di lucro che opera sul campo e si occupa di assistenza, cura e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti da armi da guerra, di preparazione e distribuzione di cibo, acqua, vestiario e materiale utile alla sopravvivenza oltre all’allestimento di una tenda scuola con annesso materiale. “Il posto dove nasci è una gran casualità – scrivono i ragazzi della squadra – e Gaza attualmente è uno dei luoghi peggiori per essere un bambino, dove mesi per circa 1 milione significa essere senza una casa, senza cibo e senza scarpe, con 17 mila che hanno perso la vita e un numero non qualificabile che rischia di morire per malattie e mancanza di cibo. SCP con tutti i suoi tesserati compresi i tanti bambini del nostro settore giovanile che scenderanno in campo con la prima, si schiera dalla parte di chi non può vivere l’infanzia come meriterebbe, costretti a crescere(chi sopravvive) sotto le bombe invece che tra i banchi di scuola o in un campo da calcio, organizzando quindi per una raccolta fondi con il ricavato che sarà totalmente devoluto”.

