Domenica prossima, 2 marzo, la comunità di Bolano organizza una grande festa di carnevale con sfilata di carri e maschere per i borghi del paese, giochi, pentolaccia e falò dove verrà bruciato il Carnevalòn dopo regolare processo popolare. Tre squadre si sfideranno per la migliore sfilata e in giochi per contendersi il premio del carnevale. Sarà offerta la merenda a tutti i partecipanti. L’invito è per tutti domenica 2 marzo dalle ore 14.30 a Bolano nel piazzale davanti alla chiesa.

