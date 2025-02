Valpolcevera, via Perlasca e via 30 Giugno torneranno a senso unico (ma non subito)

Genova. Tornerà il senso unico di marcia in via Perlasca e via 30 Giugno, le due strade di sponda del Polcevera, ma non subito. Verrà ripristinata la situazione originaria solo quando saranno terminati i lavori per la nuova viabilità sul Polcevera. Lo ha spiegato l’assessore alla Mobilità Sergio Gambino a Palazzo Tursi rispondendo a un’interrogazione del consigliere comunale Gianni Crivello del gruppo misto. Lo scorso aprile era stata bocciata in aula rossa una mozione di Cristina Lodi (Azione) con la proposta di tornare all’antico.

“La soluzione viabilistica del doppio senso di marcia di via Perlasca e 30 giugno era stata resa necessaria dal crollo del ponte Morandi che aveva determinato la chiusura di via Fillak – ha ricordato Gambino -. Si tratta di una situazione temporanea, così come gli accorgimenti del limite a 30 km/h e del divieto di svolta introdotti in una strada pensata strutturalmente, in origine, per ospitare un senso unico di marcia”.

