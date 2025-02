Genova. Ancora un pedone investito in via Molassana, nell’omonimo quartiere genovese della Valbisagno. A farne le spese è stata una ragazza di 15 anni, rimasta ferita dopo l’impatto con una moto all’altezza del supermercato Ekom, non distante da largo Boccardo.

È successo intorno alle 20.00. Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 con l’ambulanza della Gau di Struppa. La giovane, medicata e stabilizzata, è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino.

