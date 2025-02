A Chiavari 150 candidati incontrano le aziende del settore turistico

Chiavari. “L’edizione 2025 di ‘LavoriAMO il Turismo’ del Centro per l’Impiego del Tigullio è stata un successo: a Chiavari oltre 150 candidati hanno incontrato le agenzie per il lavoro e le più importanti strutture ricettive del territorio. Tutte le parti coinvolte hanno espresso la propria soddisfazione per questa iniziativa che consente di colmare la distanza tra domanda e offerta con il giusto anticipo rispetto all’apertura della stagione turistica”.

Così l’assessora alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro e l’assessore al Turismo Luca Lombardi al termine dell’edizione 2025 di ‘LavoriAMO il Turismo: le imprese incontrano i lavoratori’, il Recruiting Day che si è svolto questa mattina a Chiavari, nell’auditorium San Francesco.

