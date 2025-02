Barriere antirumore, l’accusa del comitato: “Oltre all’immagine istituzioni si occupino della salute dei cittadini”

Genova. “Il Comitato Barriere antirumore ha appreso a mezzo stampa che il Comune di Genova ha richiesto un risarcimento pari a 23,5 milioni di euro per danno all’immagine nell’ambito del processo “Morandi bis”. La domanda è legata alla sicurezza delle gallerie, ponti e delle barriere antirumore, ed a questa si potrebbero aggiungere ulteriori risarcimenti per danni morali e materiali (ancora da quantificare). Il Comune si è costituito come parte civile e, come leggiamo sulla stampa: “Il Comune può fare azioni nell’interesse della collettività, non di singoli cittadini”. Forse, quando si affronta l’argomento delle barriere antirumore sarebbe necessario provare realmente che cosa significhi vivere senza le stesse, H24, costantemente, senza tregua“.

Questo il commento del “Comitato barriere antirumore“, sorto in questi anni per difendere e tutelare le decine di famiglie che risiedono a pochi metri dalle tratte urbane delle autostrade genovesi, e che da tempo denunciano una convivenza divenuta insostenibile.

