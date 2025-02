Genova. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 febbraio, un uomo di settant’anni è caduto in una scarpata, precipitando per una decina di metri, mentre percorreva un tratto del sentiero dell’Acquedotto storico di Genova, nei pressi di via Lodi, a Molassana.

Il pensionato, nella caduta, si è ferito riportando un trauma cranico e toracico. Allertati i soccorsi, i vigili del fuoco hanno inviato sul posto la squadra del distaccamento Mario Meloncelli e l’elicottero Drago.

