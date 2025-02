Champions League, il Ferencvaros supera la Rari Nantes Savona 17 a 9

Niente da fare per la Rari Nantes Savona. I biancorossi hanno affrontato in Champions League i campioni in carica del Ferencvaros.

La formazione ungherese è partita subito forte vincendo il primo quarto 1 a 5. Nella seconda frazione di gioco, la formazione di Angelini ha reagito bene chiudendola sul 4 a 4. Bene anche nel terzo parziale, al termine del quale i magiari hanno superato i savonesi di una solo goal, 3-4. Nell’ultimo quarto è di nuovo venuta fuori la differenza di caratura tra le due formazioni, 1-4. Il punteggio totale recita quindi 17 a 9.

