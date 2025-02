Chiavari: concessioni balneari, il Comune vince al Tar la partita delle gare

Dall’Ufficio Stampa del Comune di Chiavari

“Chiavari continua a vincere nei procedimenti al Tar sulle gare per le concessioni balneari. Confermata, quindi, la correttezza delle procedure e dei criteri messi in campo da Palazzo Bianco. Sono cinque le ordinanze emesse dal tribunale amministrativo della Liguria che vanno ancora una volta a premiare l’operato dell’amministrazione pubblica. Infatti, in ognuna di esse, il Tar respinge le sospensive presentate e afferma che nessuno tra i ricorsi degli ex titolari delle concessioni è riuscito ad intaccare la corretta struttura delle gare e la corretta assegnazione dei singoli punteggi – prosegue il sindaco di Chiavari Federico Messuti – Non solo, viene ribadito ancora una volta che le concessioni dei vecchi balneari sono scadute il 31 dicembre 2024 e che il Comune deve proseguire con l’assegnazione delle spiagge ai nuovi concessionari individuati dalla gara appena conclusa. Si resta ancora in attesa della pronuncia del Tar rispetto ad una delle concessioni presenti in zona Preli”.

