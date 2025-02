Genova. Invertiti i sensi di marcia veicolare negli accessi ai cancelli e dieci posti auto temporanei nei pressi del Campo 41 riservati ai visitatori: sono queste le novità che interessano il Cimitero Monumentale di Staglieno.

Si tratta un’area individuata come parcheggio temporaneo da dieci stalli per sopperire al disagio della perdita di posti auto a causa dei lavori del cantiere in piazzale Resasco.

