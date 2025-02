Crisi Bagnara, il presidio a Sestri. Salis attacca: “In questi anni soldi pubblici per favorire la grande distribuzione”

Genova. Almeno un centinaio di persone questo pomeriggio ha dato vita al presidio di solidarietà per i 29 lavoratori di Giglio Bagnara, lo storico negozio di abbigliamento di Sestri Ponente, la cui proprietà nei giorni scorsi ha annunciato la possibile imminente chiusura. La manifestazione, promossa dalle forze politiche oggi all’opposizione sia nel Municipio VI Medio Ponente che in Comune, ha poi portato la protesta sotto le sedi della circoscrizione con un corteo, accolto dall’applauso e dal sostegno di molti sestresi presenti nella centralissima via Sestri.

Un momento di raccoglimento, quindi, della comunità sestrese che vede uno dei suoi ultimi simboli storici – l’azienda Giglio Bagnara è stata fondata nel 1869 – a rischio chiusura, in un momento di forte sofferenza del tessuto sociale del quartiere, alle prese con una radicale trasformazione del commercio e con la prospettiva di un allargamento del grande insediamento industriale di Fincatieri, il cui cantiere sta letteralmente facendo tremare la delegazione.

