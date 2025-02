Il ko con il Palermo e l’ultimo posto costa caro, il Cosenza esonera Massimiliano Alvini

Non arriva a marzo Massimiliano Alvini, ultimo esonerato del campionato di Serie B. Nelle scorse ore il Cosenza ha annunciato l’esonero del tecnico di Fucecchio, che paga a caro prezzo il netto ko di domenica contro il Palermo e l’ultimo posto dei calabresi in classifica. Ventuno i punti dei Lupi, che sul campo ne avrebbero conquistati venticinque e sarebbero penultimi, davanti al Frosinone, ma pagano una penalizzazione di quattro punti comminata ad inizio stagione.

La società, dopo diverse settimane di riflessione, ha optato per il cambio in panchina, esonerando l’ex allenatore dello Spezia. Con undici partite ancora da giocare, sono otto i punti da recuperare da chi ora giocherebbe i play-out. Un’impresa non da poco.

