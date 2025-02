Dall’Ufficio Stampa AGN Energia Bogliasco 1951

Un Bogliasco in piena emergenza cede come da pronostico di fronte alla capolista Ekipe Orizzonte. Nell’anticipo del 14° turno di Serie A1 femminile le ragazze di Mario Sinatra non riescono ad arginare il tornado catanese, incassando una sconfitta peraltro ampiamente prevista.

