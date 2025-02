Parcheggi kiss&buy in tutta Genova, in arrivo 92 nuovi stalli: la mappa quartiere per quartiere

Genova. Dopo la sperimentazione in centro il Comune di Genova vara i parcheggi kiss&buy in tutti i Municipi per aiutare i commercianti, ma anche favorire l’accesso a farmacie e servizi pubblici. In base alla mappatura realizzata insieme alle associazioni di categoria, nelle prossime settimane saranno tracciati 92 nuovi stalli in quasi tutti i quartieri che si potranno utilizzare con le stesse regole di quelli già esistenti: sosta gratuita consentita per un massimo di mezz’ora esponendo il disco orario, pena il rischio di sanzioni da parte della polizia locale.

“La sperimentazione in centro storico all’inizio non è stata molto compresa e abbiamo dovuto fare reprimere comportamenti non proprio corretti – spiega l’assessore alla Mobilità Sergio Gambino nella commissione consiliare ad hoc convocata oggi a Palazzo Tursi -. Adesso questi parcheggi vengono usati per la loro funzione e si è deciso di ampliarli a tutto il territorio cittadino, trovando i punti in cui è possibile tracciarli”.

