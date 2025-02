Rimossi i detriti da via Dei Cappuccini, domani sopralluogo della Polizia Locale

Potrebbe essere riaperta già nella giornata di domani via dei Cappuccini a Sarzana, chiusa da lunedì a causa di uno smottamento che da un terreno privato si è riversato sulla strada. Il titolare ha infatti già provveduto a svolgere i lavori per la rimozione dei detriti ma al momento la normale circolazione non è stata ancora ripristinata poiché è necessario attendere il riconsolidamento dei pali che sono stati collocati a protezione del poggio.

