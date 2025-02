Santa Corona, entro il 14 marzo ripartono i servizi del Negri ma 46 posti letto trasferiti nell’ex Punto Nascite

Pietra Ligure. Tornerà operativo entro il 14 marzo prossimo il montacarichi del padiglione Negri – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure – a seguito del guasto che aveva reso inaccessibili il secondo e il terzo piano, con il conseguente trasferimento dei pazienti e la riorganizzazione di alcuni servizi. Con il ripristino dell’ascensore, potranno riprendere i servizi rimasti di gastroenterologia, endoscopia e oncologia.

Ma il destino del padiglione Negri sembra ormai segnato. Asl2 ha infatti confermato che i reparti di degenza non torneranno più lì, ma verranno trasferiti in blocco alla ex ostetricia e ginecologia nel Padiglione 17/Spotorno, a causa di “carenze impiantistiche e strutturali già evidenziate dagli organi di controllo”.

