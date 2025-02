‘Santa’: vertice al Circomare; a Rapallo arriveranno le navi da crociera

Vertice questo pomeriggio presso il Circomare di Santa Margherita Ligure con il comandante Salvatore Amenta, gli esperti della società “Systematica” e, tra gli altri, il sindaco di Portofino Matteo Viacava, regista dell’operazione, il vicesindaco di Santa Margherita Ligure Fabiola Brunetti e per Rapallo l’assessore Antonio Piazza e il comandante della Polizia urbana Marco Delpero. Motivo della riunione coordinare i flussi turistici in modo da evitare super affollamenti. Oltre 140 le navi da crociera attese a Portofino nel 2025. In caso dell’arrivo di più unità in un giorno, verranno inviate non solo al punto di Portofino (“Portofino 1”), ma anche a ‘Santa’ (“Portofino 2”), per altro già punto di fonda previsto, e a Rapallo (“Portofino 3”) che aveva già un punto fonda, organizzato all’epoca dall’assessore Elisabetta Lai, che oggi è stato riattivato. I passeggeri sbarcati a Rapallo verranno poi trasportati a Portofino su battelli turistici che effettueranno anche il servizio tender, ossia la spola tra le navi e i punti di sbarco, a Rapallo al Porto Riva.

Nella foto d’archivio un tender approda all’imbarcadero di ‘Santa’

