Scacchi, Federico Masazza si conferma campione provinciale

Per il secondo anno consecutivo Federico Masazza, del Circolo scacchi Sarzana e Santo Stefano, si è laureato campione provinciale, titolo spettante al miglior giocatore iscritto presso uno dei circoli della provincia. Il giovane maestro, classe 2008, ha bissato l’affermazione del 2024 in occasione del campionato provinciale tenutosi nel fine settimana scorso al PalaMariotti della Spezia, che lo ha visto vincere tutte e cinque le partite disputate. Valida come ottavo di finale del campionato italiano assoluto, la manifestazione, patrocinata dal Comune della Spezia, ha visto un numero record di partecipanti rispetto agli ultimi vent’anni, con oltre quaranta iscritti.

Numerosi e agguerriti i rappresentanti dei due circoli locali, Asd Spezia per gli scacchi e Circolo scacchi Sarzana e Santo Stefano, che annoverano tra gli iscritti un mix di veterani di collaudata bravura e di giovani del vivaio locale.

Proprio alcuni di questi giovani si sono messi in grande evidenza ottenendo risultati eccellenti nonché la promozione alla categoria nazionale superiore al termine della gara.

Dietro il citato Massazza, già lanciato verso palcoscenici nazionali, si sono classificati i maestri Roberto Donati e Millo Lasio, veterani dello scacchismo locale. In grande evidenza Simone Gammella, Raffaele Cardillo e Riccardo Mergoni, tutti nel gruppone nella parte alta della classifica.

Notevoli le prestazioni di Jacopo Pedroni (nato nel 2012) e di Dario Zampolini (classe 2014), entrambi del Circolo di Sarzana e Santo Stefano, grandi promesse degli scacchi liguri.

Il torneo è stato sapientemente condotto dall’arbitro Fsi Giovanni Abbate, all’esordio in una gara di questo livello. Agli scacchisti hanno portato un saluto per il Comune l’assessore Alberto Giarelli e la consigliera Barbara Pettinati.

Intanto il circolo scacchistico spezzino, storica realtà nata nel 1892 e tra i club fondatori della Federazione scacchistica italiana, oggi presieduto da Claudio Grieco, si prepara, nel prossimo mese di marzo, a partecipare al Campionato italiano a squadre con un team per ogni categoria; sarà inoltre l’unico circolo a rappresentare la Liguria nel “gotha” del panorama nazionale, la serie A1, che si giocherà nel raggruppamento di Milano.

L’articolo Il ko con il Palermo e l’ultimo posto costa caro, il Cosenza esonera Massimiliano Alvini proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com