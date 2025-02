Seajewel, due periti della Procura nel porto del Pireo per esaminare lo scafo della petroliera

Liguria. La Procura di Genova ha nominato due esperti, ai quali spetterà il compito di andare in missione nel porto del Pireo ad Atene per esaminare lo scafo della petroliera Seajewel, presa di mira da un gruppo di attentatori la notte di San Valentino mentre era ormeggiata al largo del porto di Savona.

L’incarico dovrebbe essere affidato dalla pm Monica Abbatecola nei prossimi giorni, forse già domani, perché il tempo stringe. La Seajewel si trova in questo momento (mercoledì 26 febbraio ore 17) all’ancora nei pressi dell’isoletta di Agios Georgios, non lontano dal porto del Pireo ad Atene dove dovrebbe entrare domani per essere tirata in secco per le riparazioni dopo il sabotaggio, che ha causato uno squarcio nello scafo di 70 centimetri per un metro e 20.

